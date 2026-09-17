Кабинетът прие компенасациите за тока за бизнеса от 1 септември 2026 г. - 30 юни 2027 г.

Министерският съвет прие Програмата за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи, за периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г., съобщи правителствената информационна служба.

Програмата предвижда прилагане на автоматизиран компенсационен механизъм в условията на волатилност на цените на електрическата енергия в региона на Югоизточна Европа и има съществено значение за конкурентоспособността на българската икономика.

Компенсацията ще се изчислява на база разликата между средната цена на базовия сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса за периода 1 септември 2026 г. - 30 юни 2027 г. и базовата стойност от 122,71 евро/MWh, без ДДС. Максималният размер на компенсацията е до 80 на сто от разликата. Конкретният процент ще бъде определен от Министерския съвет след приключване на 10-месечния период, съобразно наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Подкрепата ще се предоставя чрез търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите, които продават електрическа енергия директно на небитови крайни клиенти, както и оператора на организирания пазар на електрическа енергия - чрез доставчика, с който съответният клиент има договор за доставка.

Програмата обхваща и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи по отношение на разходите за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи. Компенсирането на тези разходи ограничава необходимостта от увеличение на цените на мрежовите услуги за всички крайни клиенти, включително домакинствата.

Индикативният бюджет на програмата е до 140 млн. евро за електрическата енергия, потребена през периода на подпомагане. Компенсациите ще се изплащат еднократно след изтичането на 10-месечния период и до изчерпване на предвидения бюджет или на наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система” - което от условията настъпи първо.

По програмата няма да бъдат подпомагани небитови крайни клиенти, получаващи компенсации по други приети от Министерския съвет програми с припокриващ се период.