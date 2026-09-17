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Левски обяви групата за Залцбург, шестима остават извън сметките

Левски обяви групата за Залцбург, шестима остават извън сметките
БТА

"Сините" посрещат австрийския тим тази вечер от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски"

Левски обяви групата си за първия мач срещу Залцбург от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Извън сметките остават контузените Никола Серафимов, Оливер Камдем, Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре, като част от тях нямат картотеки за турнира.

В разширения състав не попадна и последното попълнение Петко Христов, който също не е картотекиран за Лига Европа.

Сред избраниците са Светослав Вуцов, Мартин Луков и Огнян Владимиров на вратата, а в защита попадат Алдаир Невеш, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон и Алекс Сентейес.

В халфовата линия са Гашпер Търдин, Асен Митков, Марко Груич, Сержиньо и Мазир Сула, а в предни позиции Хулио Веласкес ще може да разчита на Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов и Хуан Переа.

Групата на Левски:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров

Защитници: Алдаир Невеш, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Алекс Сентейес

Халфове: Гашпер Търдин, Асен Митков, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула

Нападатели: Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.

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