Мъж пострада, докато спасява животни от пожар в Перник

52-годишен мъж е пострадал, докато се опитвал да изведе животни от горящ навес в пернишкия квартал "Църква". След оказана медицинска помощ той е освободен от болницата без опасност за живота.

Пожарът е избухнал малко след 19:00 часа на 16 септември в навес за съхранение на фураж. По първоначални данни на полицията огънят е възникнал по време на заваръчни дейности, извършвани от собственика на имота.

След като забелязал запалените бали, мъжът започнал да извежда намиращите се наблизо животни. При опита да ги спаси той вдишал токсични продукти от горенето и се наложило да бъде откаран в болница.

На място са изпратени два екипа на пожарната в Перник и екип на Спешна помощ. Пламъците са унищожили около 200 бали фураж, но огнеборците са успели да предотвратят разпространението им към съседни жилищни и стопански сгради.

През последното денонощие пожарникарите в Перник и Радомир са реагирали и на няколко други произшествия. В село Долна Диканя са горели сухи треви и отпадъци, като огънят е спрян преди да достигне до горски територии и близки къщи. Пожари в сухи треви са гасени и край село Прибой и в Кралев дол.

От пожарната отново предупреждават, че паленето на суха растителност създава сериозен риск от бързо разпространение на огъня към гори и населени места.