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Непълнолетен потроши входната врата на училище във Великотърновско

Непълнолетен потроши входната врата на училище във Великотърновско
pixabay

Случаят е от село Константин, а материалите ще бъдат предадени на прокуратурата

Непълнолетен ученик е счупил входната врата на училище в село Константин, Великотърновско, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 16 септември. След извършената проверка е установено, че вратата е била повредена от непълнолетно момче, което живее в същото село.

От полицията не съобщават какво е довело до действията на ученика, както и какъв е размерът на нанесените щети.

Материалите по случая предстои да бъдат докладвани в прокуратурата.

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