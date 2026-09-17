Непълнолетен потроши входната врата на училище във Великотърновско
Случаят е от село Константин, а материалите ще бъдат предадени на прокуратурата
Непълнолетен ученик е счупил входната врата на училище в село Константин, Великотърновско, съобщиха от полицията.
Сигналът за инцидента е подаден на 16 септември. След извършената проверка е установено, че вратата е била повредена от непълнолетно момче, което живее в същото село.
От полицията не съобщават какво е довело до действията на ученика, както и какъв е размерът на нанесените щети.
Материалите по случая предстои да бъдат докладвани в прокуратурата.