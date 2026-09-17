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Премиерът на Канада приветства предложението страната да стане асоцииран член на ЕС

Премиерът на Канада приветства предложението страната да стане асоцииран член на ЕС
АР/БТА

Карни очерта възможни области за по-тясно сътрудничество – търговия, отбрана, критични минерали, изкуствен интелект, енергетика, космос, научни изследвания и финансови услуги

Канада приветства предложението да стане първата страна с нов статут на „асоцииран член“ на Европейския съюз.

Премиерът Марк Карни заяви пред Европейския парламент, че по-тясното партньорство с Европа трябва да намали зависимостта на Канада от отделни външни пазари и да засили икономическата и стратегическата ѝ устойчивост, съобщава Асошиейтед прес.

Предложението беше направено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Статутът на „асоцииран член“ все още не съществува в договорите на ЕС и предстои да бъде уточнено какви конкретни права и ангажименти ще включва.

Карни очерта възможни области за по-тясно сътрудничество – търговия, отбрана, критични минерали, изкуствен интелект, енергетика, космос, научни изследвания и финансови услуги.

„Не предлагам трети блок, за да се превърна в съперник на велика сила“, заяви канадският премиер пред евродепутатите. По думите му целта е Канада да изгради достатъчна устойчивост, така че нито една държава да не може да контролира пазарите ѝ или да определя политическия ѝ курс.

Предложението идва на фона на напрежението между Отава и Вашингтон. Канадската икономика традиционно е силно обвързана със Съединените щати – около 70% от канадския износ е насочен към американския пазар. Тарифната политика на президента Доналд Тръмп и публичните му изявления за Канада насърчиха Отава да търси нови икономически и стратегически партньорства.

Фон дер Лайен заяви, че ЕС и Канада трябва да надградят съществуващото споразумение за свободна търговия и да изградят „Съюз за бъдещето“, основан на по-тясно икономическо и стратегическо сътрудничество.

Следващата стъпка ще бъде срещата на върха между Канада и ЕС, която е насрочена за 29 и 30 октомври в Монреал. Очаква се тогава да бъдат обсъдени конкретните параметри на бъдещото партньорство.

Канада вече участва в европейската инициатива SAFE за съвместни обществени поръчки в отбраната, която е на стойност 150 млрд. евро. Това дава възможност на канадски компании да участват в определени европейски отбранителни проекти.

Според анализатори сближаването между Канада и ЕС е част от по-широка тенденция, при която Отава търси начини да намали зависимостта си от американския пазар, а европейските държави се стремят към по-голяма икономическа и стратегическа самостоятелност.

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