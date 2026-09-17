Тръмп заплаши ЕС заради възможното асоциирано членство на Канада

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че евентуалното приемане на Канада като асоцииран член на Европейския съюз може да бъде определено като „враждебен акт“, съобщи Асошиейтед прес.

Изказването му идва, след като председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че иска да бъде открита възможност Канада да стане първата „асоциирана държава членка“ на ЕС.

Тръмп даде да се разбере, че Вашингтон може да предприеме икономически мерки в отговор на подобно решение. Той заплаши с налагането на допълнителни мита върху европейския блок.

Американският президент обвърза евентуалните действия на САЩ с намеренията на европейските лидери. Според него, ако те са „добри“, няма да има проблем, но ако са „лоши“, Европа може да се сблъска с „много тежки мита“.

Тръмп също така не изключи възможността САЩ да прекратят търговията с Европа в определени сектори.

Той определи идеята Канада да стане асоцииран член на ЕС като „смехотворна“ и отправи критики към страната, като я нарече „ужасен търговски партньор“.