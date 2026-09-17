Катастрофа затвори движението по главния път I-2 Разград – Шумен, има пострадал

Главният път I-2 Разград – Шумен е затворен за движение за всички превозни средства заради катастрофа с пострадал в района на Исперихското кръстовище, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева. Затворен е участъкът от бензиностанция „Европа“ до Гецово.

По първоначални данни лек автомобил, движещ се от Русе към Шумен, е предприел ляв завой към пътя за Исперих. Движещият се зад него товарен автомобил не е успял да спре и го е ударил отзад.

От удара леката кола е била изхвърлена в насрещното платно, където се е ударила в друг товарен автомобил, движещ се в обратната посока.

При инцидента има пострадал, като към момента от полицията не могат да съобщят повече подробности за състоянието му.

"Обходният маршрут за тежкотоварните и леките автомобили е по булевард „Априлско въстание“ през Разград", посочи Георгиева.