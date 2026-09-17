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Израел ликвидира двама висши бойци на „Хамас“

Израел ликвидира двама висши бойци на „Хамас“
АР/БТА

Ибрахим Лабад е участвал в нападението от 7 октомври 2023 г.

Ибрахим Лабад, когото израелските военни идентифицират като член на елитното подразделение „Нухба“ на „Хамас“, е бил убит при израелски удар в северната част на Ивицата Газа, пише The Times of Israel.

Според Израелските отбранителни сили Лабад е участвал в нападението от 7 октомври 2023 г. и е нахлул на израелска територия, където е атакувал граничния пункт Ерез.

Израелската армия съобщава и за друг удар в северната част на Газа, при който е бил убит Юсуф Саад а-Дин Рашад Заин, представен като командир на „Нухба“.

По данни на ИДФ двамата са продължили да извършват атаки срещу израелски военнослужещи и цивилни и са участвали във възстановяването на бойните способности на „Хамас“.

Израелската армия определя действията им като нарушение на действащото прекратяване на огъня.

 
 

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