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Прокуратурата и НАП запорираха автомобили и мотошейни на организацията на Ивайло Калушев

Прокуратурата и НАП запорираха автомобили и мотошейни на организацията на Ивайло Калушев
Снимка: БТА

Разследването проверява произхода на средствата за придобитото имущество, а българските власти са поискали съдействие и от компетентните органи в САЩ

Прокуратурата и Националната агенция за приходите (НАП) са наложили обезпечителни мерки върху автомобили и мотошейни, свързани с организацията на Ивайло Калушев - "Национална агенция за контрол на защитените територии". Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата.

Разследването продължава с активно събиране и проверка на доказателства, включително за движението и произхода на парични средства и за имуществото, придобито с тях.

В рамките на производството са установени данни за придобиването на моторни превозни средства, като се изяснява произходът на средствата, с които са били закупени.

"По указание на наблюдаващия прокурор са предприети действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от страна на Националната агенция за приходите за установяване на произхода на средства, с които са закупени МПС. Понастоящем върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки", посочват от държавното обвинение.

В хода на разследването са установени и банкови сметки на свързани лица в България, както и сметка в чужбина, която попада под юрисдикцията на САЩ. По тази причина българските власти са изпратили искане за съдействие до американските компетентни органи по линия на международноправното сътрудничество.

Случаят с организацията "Национална агенция за контрол на защитените територии" беше поставен във фокуса на прокуратурата още през март тази година. Тогава на брифинг беше съобщено, че във връзка с дейността на НПО-то от "Петрохан" са разпитани свидетели и е била вдигната банковата тайна за 44 сметки.

Тогава зам.-апелативният прокурор Николова заяви: "Изчакват се резултатите от проверките и назначените ревизии на 5 физически и 7 юридически лица. Правени са дарения към дружеството и към членовете му от длъжности лица. За последните 3-4 години по свидетелски показания са дарени близо 300 000 лева, както и дрон. Най-голямо дарение, пак по свидетелски показания, е в размер на 251 000 лева, които са преведени по лична сметка на Ивайло Иванов."

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