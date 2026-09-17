Млади творци влизат в битката срещу насилието над деца с кратки видео истории

Фондация "Лъчезар Цоцорков" стартира конкурс за социално ангажиращо видео, посветено на превенцията на насилието над и сред деца в България. Инициативата е част от кампанията "Детството е за смях, не за страх" и е насочена към млади творци на възраст между 18 и 30 години.

Участниците трябва да създадат оригинално авторско видео с продължителност между 30 секунди и 3 минути, чрез което да представят своя поглед към проблема. Те могат да се включат самостоятелно, като част от творчески екип или от името на организация. Участието е безплатно.

Темата поставя четири основни въпроса - виждаме ли насилието, подминаваме ли го, оправдаваме ли го и отглеждаме ли го. Организаторите очакват историите да насочват вниманието към разпознаването и превенцията на насилието, подкрепата за децата и възможностите за промяна.

"Понякога то остава скрито зад думи, поведение или ситуации, които сме свикнали да приемаме за нормални", посочва Мариета Гечева, директор на програма "Закрила на деца" към фондацията. По думите ѝ целта е младите хора да представят темата чрез езика, образите и историите, с които общуват помежду си.

Награден фонд от 4500 евро

Жури от представители на киното, медии, експерти и творци ще избере до 20 финалисти. Сред критериите ще бъдат силата на посланието, връзката с каузата, оригиналността, отговорното представяне на темата и техническото изпълнение.

Публиката също ще има възможност да гласува онлайн за свой фаворит.

Общият награден фонд е 4500 евро - победителят ще получи 2500 евро, класираният на второ място - 1300 евро, а третата награда е 700 евро.

Конкурсът се провежда в партньорство с 40-ото издание на фестивала "Киномания", където отличените видеа ще бъдат представени пред публика в края на ноември.

Видеа се приемат до 25 октомври

Кандидатстването вече е отворено, а крайният срок за изпращане на творбите е 25 октомври. Журито ще ги оценява между 26 октомври и 6 ноември, а финалистите ще бъдат обявени на 9 ноември, когато ще започне и публичното онлайн гласуване.

Церемонията по награждаването е планирана за края на ноември 2026 г. в рамките на "Киномания".