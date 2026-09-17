Инфлацията в България се ускори до 5% през август

Годишната инфлация в България се е ускорила до 5% през август, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени. Така страната се нарежда на трето място по инфлация в еврозоната и на четвърто в целия Европейски съюз.

Поскъпването у нас е с 1,8 процентни пункта над средното за еврозоната, където годишната инфлация през август е 3,2%.

За сравнение, през юли инфлацията в България беше 4,4%, а през август 2025 година - 3,5%. На месечна база цените у нас са се повишили с 0,8%, при средно увеличение от 0,4% за еврозоната.

По-висока годишна инфлация сред страните от еврозоната е отчетена единствено в Литва - 5,6%, и Кипър - 5,2%. Най-ниски са стойностите в Естония - 1,3%, Малта - 2%, и Финландия - 2,4%.

Данните показват, че покачването през август прекъсва двумесечната тенденция на забавяне. През май инфлацията у нас достигна 6,3%, след което се понижи до 5,2% през юни и 4,4% през юли.

В целия Европейски съюз годишната инфлация също се е ускорила - до 3,2% през август спрямо 3% месец по-рано. България е четвърта в ЕС след Румъния с 6,3%, Литва с 5,6% и Кипър с 5,2%.

Сред големите икономики в еврозоната инфлацията е достигнала 2,9% в Германия, 2,6% във Франция, 3,2% в Италия и 4,6% в Испания.

Най-голям принос за поскъпването в еврозоната през август имат услугите, следвани от енергията, неенергийните промишлени стоки и храните, алкохола и тютюневите изделия.

По-рано Националният статистически институт отчете, че месечната инфлация в България през август, измерена чрез индекса на потребителските цени, е 0,6%, а годишната - 5,1%.