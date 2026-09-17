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Пламен Тончев: ДАНС е предприела мерки за сигурността на изборите

Пламен Тончев: ДАНС е предприела мерки за сигурността на изборите
Снимка: БТА

Председателят на ДАНС представи действията на агенцията за подготовката на президентския вот, включително организацията за секционните комисии извън страната и мерки за киберсигурност

Председателят на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Пламен Тончев представи предприетите от агенцията мерки във връзка с подготовката на предстоящите президентски и вицепрезидентски избори.

Тончев говори по време на Националното съвещание на ръководния състав на Министерството на вътрешните работи, посветено на организацията и подготовката на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. В съвещанието участват премиерът Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов и председателят на ДАНС Пламен Тончев.

"ДАНС е предприела мерки", заяви Пламен Тончев.

Той посочи, че агенцията участва в организацията по подготовката на изборния процес.

В изпълнение на задълженията на ДАНС е създаден оперативен щаб за изборите.

Тончев съобщи още, че е създадена организация за комуникационно обезпечаване на секционните избирателни комисии извън страната.

"Създадена е организация за комуникационно обезпечаване за секционните избирателни комисии извън страната. Създадена е и необходимата организация в рамките на съществуващите", заяви председателят на ДАНС.

Сред предприетите от агенцията действия са и мерки, свързани с киберсигурността на изборния процес.

"ДАНС изготви мерки за киберсигурност", посочи Пламен Тончев.

Националното съвещание на МВР е насочено към определяне на приоритетните задачи и организацията на дейността на ведомството в периода на подготовката и провеждането на предстоящия вот. Основна тема на срещата е гарантирането на честни и свободни избори.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г.

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