БАБХ иззе над 500 кг мед и пчелни продукти на „Капитан Андреево“

Над 500 кг мед и пчелни продукти са иззети при проверка на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

Проверката е извършена съвместно с Агенция „Митници“. При проверка на лек автомобил с кърджалийска регистрация, който влизал в страната, инспекторите установили общо 518 кг мед и пчелни продукти.

Сред откритите стоки имало мед в различни разфасовки, пчелен прашец и клеева тинктура. Всички продукти били без етикети.

Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

От БАБХ посочват, че контролът на граничните пунктове е постоянен и има за цел да не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.