Разследването срещу "българския Ескобар" Огнян Атанасов е приключило

Разследването по наркоделото срещу Огнян Атанасов, известен публично като "българския Ескобар", е приключило. Това става ясно от отговорите на Окръжната прокуратура в Благоевград по случая.

Следващата седмица Атанасов и останалите шестима обвиняеми трябва да получат материалите по делото. Те ще могат да направят възражения и да отправят доказателствени искания, с които прокурорът не е длъжен да се съобрази. След приключването на тази процедура може да бъде изготвен обвинителен акт, ако прокуратурата прецени, че делото трябва да бъде внесено в съда.

Случаят с Атанасов отново привлече общественото внимание, след като "Продължаваме промяната" призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара заради помилването му.

От Окръжната прокуратура в Благоевград са обяснили пред в. "Сега", че Атанасов има две обвинения. Едното е за участие в организирана престъпна група, а другото - за разпространение на наркотици в особено големи размери, представляващо опасен рецидив.

При задържането на групата прокуратурата съобщи, че е иззела близо 5 кг кокаин на стойност около 400 000 лева.

Въпросът за помилването на Атанасов беше поставен и по време на брифинг на прокуратурата в Благоевград на 20 февруари 2025 г. Тогава журналисти попитаха прокурорите за обстоятелствата около освобождаването му, което е станало на 5 декември 2022 г.

"Действително след приспособяването на присъдата на Огнян Атанасов (наложена в Гърция, б.а.), той е приет за изтърпяване в затвора. Като относително скоро след това е освободен", каза тогава прокурор Ивайло Филипов, който по това време беше и говорител на Окръжната прокуратура в Благоевград.

"Предстои да установим причините и обстоятелствата, при които е станало това", допълни той.

И досега не е ясно какво точно е установила прокуратурата по тази линия.

Обвинението, обявено от прокуратурата ден преди брифинга, посочва, че групата е действала "от неустановена дата в началото на 2023 г. до 18 февруари 2025 г. на територията на област Благоевград".

Така посоченият период за дейността на групата започва във времето след помилването на Атанасов.

Йотова е обяснила, че в 90% от случаите при помилвания мотивите са били свързани със здравословното състояние на осъдените, установено след медицинско становище. Тя е отказала да коментира дали е имало пропуски в работата на медицинската комисия, която издава тези становища.

По първия случай с Атанасов Йотова е заявила, че е била учудена, тъй като според лекарското заключение той не би трябвало да може да стане от инвалидна количка. Тя е допълнила, че е възможно някога да стане ясно откъде идва разминаването