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Небето на 17 септември: Лятото се връща с до 31 градуса, слаб дъжд остава само край морето

Небето на 17 септември: Лятото се връща с до 31 градуса, слаб дъжд остава само край морето

След прохладните сутрини температурите скачат с няколко градуса – в София ще бъде около 27°, а в по-топлите райони термометрите ще достигнат 31°

17 септември връща почти летните температури в България. Денят ще бъде слънчев, с максимални стойности между 26° и 31°, а в София – около 27°. Сутринта остава прохладна и на места в низините и поречията ще има намалена видимост. Единственото по-съществено изключение е Южното Черноморие, където в началото на деня ще превали слаб дъжд.

След хладните дни в началото на седмицата затоплянето вече е осезаемо.

Минималните температури тази сутрин са предимно между 10° и 15°, а в София – около 10°.

След изгрев обаче температурите бързо ще се повишават и следобед на места ще преминат 30-градусовата граница.

Слънцето взема превес

Над почти цялата страна ще бъде слънчево.

В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост, но тя постепенно ще се подобрява.

Ще духа слаб вятър, а в източните райони временно умерен от изток.

Атмосферното налягане ще се понижи слабо и ще остане малко под средното за септември.

От 10 градуса сутринта до над 30 следобед

Голямата дневна температурна амплитуда остава една от най-характерните особености на времето.

След сутрешните 10°–15° максималните температури ще достигнат 26°–31°.

Това означава разлика от над 15 градуса между ранните сутрешни и следобедните часове в някои райони.

В София се очакват около 10° сутринта и 27° следобед.

В Пловдив – около 12°–28°, във Варна – около 14°–25°, а в Бургас – около 14°–26°.

София – слънце и около 27 градуса

В София денят започва прохладно, но ще завърши с почти лятно усещане.

Сутринта температурата е около 10°, а максималната ще достигне приблизително 27°.

Ще бъде слънчево и почти тихо.

Валежи не се очакват.

Следобедът ще бъде подходящ за дейности на открито, но голямата температурна разлика означава, че сутринта и вечерта вече изискват по-топла дреха.

Пловдив – до 28 градуса

В Пловдив ще бъде слънчево и сухо.

Температурата ще се повиши от около 12° сутринта до 28° следобед.

Горнотракийската низина ще бъде сред по-топлите райони, но без екстремните стойности от началото на септември.

По Черноморието – слаб дъжд на юг, после слънце

По Черноморието сутринта на места ще има ниска облачност и намалена видимост.

По Южното Черноморие ще превали слаб дъжд.

С напредването на деня обаче облачността ще намалява и ще стане предимно слънчево.

Ще духа слаб до умерен източен вятър.

Максималните температури ще бъдат 23°–26°.

Температурата на морската вода е 23°–24°, а вълнението – 2–3 бала.

Във Варна се очакват около 25°, а в Бургас – около 26°.

В планините – слънчево и по-топло

Значително по-добри ще бъдат условията и в планините.

Ще бъде предимно слънчево, без съществени валежи.

Ще духа слаб до умерен източен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19°, а на 2000 метра – около 12°.

Това е осезаемо затопляне спрямо началото на седмицата, когато по високите части температурите бяха значително по-ниски.

Какво следва

Затоплянето ще продължи.

В петък, 18 септември, ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността около и след обяд.

Температурите ще се повишат с още градус-два.

Подобно ще бъде времето и в събота. Тогава следобед над планините в Западна България облачността ще бъде по-значителна и на отделни места е възможен краткотраен дъжд.

Вятърът ще остане слаб, а в събота – до умерен от изток-югоизток.

Така втората половина на седмицата ще бъде значително по-топла и по-стабилна от началото ѝ.

Обобщение

17 септември връща лятното усещане в България.

Ще бъде слънчево с максимални температури 26°–31°, а в София – около 27°.

Сутринта остава прохладна – 10°–15°, с намалена видимост на отделни места.

По Черноморието ще бъде 23°–26°, морската вода е 23°–24°, а вълнението – 2–3 бала. Слаб дъжд ще има сутринта главно по Южното Черноморие, след което слънцето ще вземе превес.

В планините ще бъде предимно слънчево – около 19° на 1200 метра и 12° на 2000 метра.

В петък и събота затоплянето ще продължи и температурите ще се повишат с още градус-два.

 

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