Ограничават движението по пътя Микре-Ловеч

Профилактика на тол камера при 40-и км на път I-4 Микре – Ловеч, в района на село Голец, ще се извърши днес от 10:00 до 11:00 часа.

Това ще наложи временно ограничаване на движението на автомобили в лентата в посока Микре.

Трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация, допълват от Агенцията.