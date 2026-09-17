Новини
Търси
Подкаст
Общество

Ограничават движението по пътя Микре-Ловеч

Ограничават движението по пътя Микре-Ловеч
АПИ

Ще се извършва профилактика на тол камера

Профилактика на тол камера при 40-и км на път I-4 Микре – Ловеч, в района на село Голец, ще се извърши днес от 10:00 до 11:00 часа.

Това ще наложи временно ограничаване на движението на автомобили в лентата в посока Микре.

Трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация, допълват от Агенцията.  

Още по темата

Ограничават движението на камиони по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ за празниците

Ограничават движението на камиони по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ за празниците

Ремонт на ГКПП "Делчево" бави движението при влизане и излизане от Северна Македония

Ремонт на ГКПП "Делчево" бави движението при влизане и излизане от Северна Македония

До 11 септември ще има временна организация на движението на АМ „Струма“ и „Тракия“

До 11 септември ще има временна организация на движението на АМ „Струма“ и „Тракия“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Водещи

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Току-що
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 7 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 9 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 11 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 22 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 25 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 29 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 36 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 41 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 42 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 45 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 51 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 57 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 58 минути