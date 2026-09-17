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Кабинетът определя линията на бедност в страната

Кабинетът определя линията на бедност в страната
Снимка: БТА

Национален план за действие по заетостта през 2026 г. е в дневния ред на заседанието на МС

Постановление за определяне размера на линията на бедност за страната за 2027 г. предстои да разгледа Министерският съвет на заседание от 10:00 ч., съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Национален план за действие по заетостта през 2026 г. ще обсъди правителството.

В дневния ред е отпускането на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година.

Министрите се очаква да определят председател на Комисията за защита на потребителите, както и председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Кабинетът ще разгледа одобряване и подписване на Конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността - засилване на международното сътрудничество в областта на борбата с определени престъпления, извършени чрез системи за информационни и комуникационни технологии, и на обмена на доказателства в електронна форма за тежки престъпления

В дневния ред е приемане на Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2026 - 2030 г.

Очаква се кабинетът да обсъди Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи, за периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г. и за изменение на Решение № 344 на Министерския съвет от 2026 г.

 

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