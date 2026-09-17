Томас Райс: На оферта от Трабзонспор се отговаря веднага

Томас Райс беше официално представен като нов старши треньор на Трабзонспор. Германецът обясни защо е приел предложението на турския клуб, въпреки че имаше действащ договор с Лудогорец.

„Ако получите оферта от клуб като Трабзонспор, с неговата история и големи амбиции, я приемате веднага. Осъзнавам напрежението и високите цели. Така и трябва да бъде“, заяви Райс.

Специалистът изрази увереност, че отборът може да постигне сериозни успехи, но отказа да разкрие подробности около раздялата си с Лудогорец и договора с новия си клуб.

„Не искам да говоря за подробностите по договора ми с Трабзонспор или за предишния ми контракт с Лудогорец. Всичко вече е уредено. Все още не съм се запознал с отбора. Щастлив и развълнуван съм да бъда тук“, добави той.

Райс разкри, че вече се е срещнал с Мохамед Салах. Треньорът възнамерява да предостави свобода на египетската звезда в атака, но ще очаква от него да помага и в защитната фаза.

„Желанието на всеки треньор е да работи с футболист на неговото ниво. Ще очакваме от време на време и помощ в защита. В нападение ще му дадем свобода, без да го караме да тича прекалено много“, обясни германецът.

Новият наставник обобщи треньорската си философия с краткото послание: „По-малко приказки, повече действия“.

Райс обърна внимание и на страстта на привържениците на Трабзонспор.

„Знаем, че нашите фенове са луди в положителния смисъл. Заедно с играчите ще се представим добре на терена и ще разчитаме на тази подкрепа“, завърши той.