Новата КПК наследила до 400 стари дела, започвала „буквално от нулата“

Между 300 и 400 стари досъдебни производства ще наследи новосформираната Комисия за противодействие на корупцията от предходната комисия. Това заяви председателят ѝ Пламен Тодоров по време на заседание на ресорната парламентарна комисия, позовавайки се на неофициални данни. Информацията разпространи БТА.

Тодоров разясни, че колегите му от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) вече са подготвили пълните описи и материали по документите. Тяхното реално прехвърляне обаче и последващото стартиране на разследванията ще станат възможни едва след като приключат назначенията и се комплектоват структурите на конкретните дирекции в антикорупционния орган.

Председателят подчерта, че Комисията за противодействие на корупцията все още не е започнала да изпълнява реалните си законови функции заради текущите тежки процедури по административно и организационно уреждане. По думите му, след официалното поемане на постовете, ръководството е установило, че се налага да стартира работата буквално от нулата.

Тодоров все пак добави, че макар в официалната електронна поща и на новия уебсайт на комисията ежедневно да се получават десетки сигнали, към настоящия момент те няма как да бъдат разглеждани вътрешно и се препращат директно към други компетентни ведомства.

Членът на антикорупционния орган Мариана Шотева уточни, че първата ключова стъпка е обнародването на устройствения правилник на структурата в „Държавен вестник“, което ще даде законова светлина за наемането на необходимите чиновници. Тя допълни, че желанието на ръководството е институцията да заработи прозрачно и ефективно, но за целта е критично важно да се финализира нормативната уредба, да се намери подходяща административна сграда, както и да се осигурят материални активи и персонал.