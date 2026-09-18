Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия
БТА

Цената е 61.02 евро за секторите В и D

Все още има налични билети за сблъсъка между България и Германия от 1/8-финалите на eвропейското първенство по волейбол, на което страната ни е съдомакин. Мачът е на 19 септември от 19.00 часа в зала „Арена София”. Продават се билети на цена от 61.02 евро за секторите В и D.

По време на мача с Полша от груповата фаза в сряда вечерта българската публика постави рекорд за посещаемост на ЕвроВолей 2026. Официалните данни отчетоха присъствието на 13 186 зрители.

България завърши на трета позиция в група В въпреки грандиозната победа над актуалния шампион Полша в последния мач. „Лъвовете” се бореха за второто място и им трябваше успех с 3:0 или 3:1 срещу Дружина полска, но в крайна сметка се наложиха с 3:2. Така Полша оглави класирането с 13 точки, Украйна завърши с 12, а България с 11 точки. Напред към елиминациите продължава и Португалия. 

Германия от своя страна се класира на второ място в група D, мачовете от която се играха в Клуж-Напока. Франция спечели потока с 13 точки, Бундестимът събра 11, домакините от Румъния завършиха трети с 9, а отборът на Латвия с 5. 

При победа над Германия, на четвъртфиналите България най-вероятно ще играе отново срещу Полша. Четвъртфиналният мач е насрочен за вторник (22 септември), и отново ще се играе пред българска публика в зала „Арена София”.

Още по темата

Титуляр на Германия се контузи преди мача с България на Евроволей 2026

Титуляр на Германия се контузи преди мача с България на Евроволей 2026

България е сред най-резултатните отбори на ЕвроВолей 2026

България е сред най-резултатните отбори на ЕвроВолей 2026

В Германия се заканиха: Имаме сметки за уреждане с българите

В Германия се заканиха: Имаме сметки за уреждане с българите

Алекс Николов е №2 сред реализаторите на ЕвроВолей, Симеон блести от сервис

Алекс Николов е №2 сред реализаторите на ЕвроВолей, Симеон блести от сервис

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Водещи

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 13 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 20 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 21 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 27 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 31 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 50 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 51 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 1 час
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 1 час
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 1 час
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко