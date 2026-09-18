Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Все още има налични билети за сблъсъка между България и Германия от 1/8-финалите на eвропейското първенство по волейбол, на което страната ни е съдомакин. Мачът е на 19 септември от 19.00 часа в зала „Арена София”. Продават се билети на цена от 61.02 евро за секторите В и D.

По време на мача с Полша от груповата фаза в сряда вечерта българската публика постави рекорд за посещаемост на ЕвроВолей 2026. Официалните данни отчетоха присъствието на 13 186 зрители.

България завърши на трета позиция в група В въпреки грандиозната победа над актуалния шампион Полша в последния мач. „Лъвовете” се бореха за второто място и им трябваше успех с 3:0 или 3:1 срещу Дружина полска, но в крайна сметка се наложиха с 3:2. Така Полша оглави класирането с 13 точки, Украйна завърши с 12, а България с 11 точки. Напред към елиминациите продължава и Португалия.

Германия от своя страна се класира на второ място в група D, мачовете от която се играха в Клуж-Напока. Франция спечели потока с 13 точки, Бундестимът събра 11, домакините от Румъния завършиха трети с 9, а отборът на Латвия с 5.

При победа над Германия, на четвъртфиналите България най-вероятно ще играе отново срещу Полша. Четвъртфиналният мач е насрочен за вторник (22 септември), и отново ще се играе пред българска публика в зала „Арена София”.