Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Софийската апелативна прокуратура ще протестира пред Върховния касационен съд част от присъдата срещу двамата полицейски служители по делото, свързано с Димитър Любенов. Обвинението не е съгласно с решението на съда да ги оправдае по обвинението за подкуп.

Случаят е от 25 септември 2022 г. Според обвинението двамата полицаи не изпълнили служебните си задължения, като целта била да осигурят облага за друг човек. По-късно същата нощ се стига до тежка катастрофа, при която загива френски гражданин.

На първа инстанция Софийският градски съд оправда двамата по повдигнатите обвинения, но прокуратурата протестира решението.

Условни присъди за двамата полицаи

Софийският апелативен съд отмени част от оправдателната присъда и прие, че служителите не са изпълнили инструкциите за патрулно-постовата дейност и служебните си задължения.

Единият полицай е осъден на 2 години лишаване от свобода условно с 4-годишен изпитателен срок, а другият - на 1 година и 6 месеца условно с изпитателен срок от 3 години и 6 месеца.

Освен това двамата са лишени за три години от правото да заемат държавна длъжност в системата на МВР и да работят като полицейски органи.

Спорът е за обвинението за подкуп

Апелативният съд обаче е потвърдил оправдателната присъда по второто обвинение - че полицаите са получили по 200 лева, за да не изпълнят служебните си задължения.

Именно тази част от решението прокуратурата определя като неправилна и незаконосъобразна и обяви, че ще я протестира пред Върховния касационен съд в законовия срок.