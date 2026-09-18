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Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Студентските протести продължават, а проф. Мирослав Дачев трябва в рамките на месец да представи стъпки и срокове за решаване на натрупаните проблеми

Ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев пое ангажимент до 18 октомври да предложи конкретни стъпки за излизане от кризата в Академията. Това стана ясно след среща между ръководството и протестиращите студенти в Министерството на образованието и науката.

Разговорът е третият в рамките на ведомствената комисия, създадена с цел възстановяване на диалога и намиране на решение на конфликта. В процеса участват още представители на Министерството на културата, Националното представителство на студентските съвети, КТ "Подкрепа", КНСБ и парламентарните комисии по образование и култура.

Според Пламен Желев от инициативния комитет на протестиращите е постигнато съгласие да бъде даден "последен шанс" на ректора да предприеме действия. Предстои да бъде изготвена пътна карта за решаване на проблемите.

Протестите няма да спрат

Въпреки постигнатото на срещата студентите заявяват, че ще продължат протестите си и през следващия месец, докато исканията им не бъдат изпълнени. Сред тях остава и оставката на проф. Дачев, тъй като според протестиращите той е загубил доверието им.

Зам.-председателят на парламентарната Комисия по култура и медии Александра Стеркова обясни, че до 18 октомври трябва да бъдат набелязани конкретни действия със срокове, след което да започне работа по отделните проблеми. Ректорът ще трябва да информира комисията за предприетото.

Спорът за FilmEU остава

Една от основните теми продължава да бъде участието на НАТФИЗ в европейския университетски алианс FilmEU.

Студентите твърдят, че съществува риск Академията да бъде постепенно отстранена от алианса. Те се позовават на писмо от координатора Мануел Хосе Дамазио, според което могат да бъдат предприети подобни действия, ако не се проведе лична среща с ректора.

От своя страна образователният министър Георги Вълчев и проф. Дачев смятат, че членството на НАТФИЗ не е застрашено.

Стеркова също определи участието в FilmEU като важно постижение за българското образование и изрази надежда потенциалният риск да не се реализира.

Междувременно десетки студенти протестираха пред сградата на МОН с плакати и скандирания за оставката на ректора. Част от тях поискаха и намеса на прокуратурата заради административни нарушения, посочени в одитен доклад на образователното министерство.

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