МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага комплекс от мерки за подобряване на дисциплината в училище, който поставя по-силен акцент върху превенцията, ранната подкрепа и ясните правила. Пакетът е структуриран около четири основни направления.

Заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева заяви, че целта е да се търси отговор не само на въпроса как се реагира при нарушение, но и как ученикът да бъде привлечен към училището и подкрепен в развитието на силните и слабите си страни.

"С предложенията поставяме по-силен акцент върху превенцията и ранната подкрепа за ученика. Така искаме да дадем повече възможности проблемите да бъдат разпознавани и решавани навреме, учителите да се съсредоточат върху преподаването, а учениците - да учат в спокойна среда", каза д-р Панчева.

Предложенията ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане с учители, директори, педагогически специалисти, родители, ученици, социални партньори и експерти. Преди да бъде изработен окончателният модел, МОН ще проучи международния опит и ще използва европейска експертиза в областта на приобщаващото образование и превенцията.

Заместник-министърът подчерта, че новият подход не е насочен към увеличаване на наказанията.

"Не говорим за повече наказания, а за промяна на подхода. Реакцията не трябва да започва едва когато проблемът вече е ескалирал. На първо място трябва да бъдат превенцията, ранното разпознаване на трудностите и подкрепата за детето, но заедно с тях трябва да има ясни правила и предвидими последствия при системното им нарушаване", обясни заместник-министърът.

Моделът предвижда по-ранно установяване на риска от отпадане от образователната система чрез по-активна работа със семейството и по-добра координация между училищата, социалните и здравните власти, общините и органите на реда.

Предвижда се създаването на междуинституционална група с участието на МОН, Министерството на труда и социалната политика и местните власти. Ще бъде разработена и нова национална електронна система на МТСП, чрез която да се идентифицира по-рано рискът от отпадане и да се определят навременни мерки за подкрепа.

Индивидуалната подкрепа ще се основава на по-цялостна оценка на всеки ученик, включително неговите силни страни и областите, в които има нужда от допълнителна помощ.

МОН предлага в НЕИСПУО да бъде въведена електронна карта за личностно развитие, която да обединява информация за поведението, социалните умения, личните постижения и талантите на ученика.

Информацията и сега се съдържа в системата, но се предвижда тя да бъде надградена с по-силен акцент върху индивидуалните качества и успехите на децата. Оценяването ще се извършва веднъж на срок и ще бъде максимално улеснено, за да се намали административната тежест за учителите.

В края на всеки срок родителите ще получават генерирана характеристика на силните и слабите страни на ученика.

За засилване на възпитателната работа в училищата се предлага да бъде определен специалист по личностно развитие или учител по възпитание. МОН ще препоръча тази функция да бъде поета от заместник-директор.

Той ще подпомага учениците при изграждането на социални умения, участието в училищния живот и развитието на талантите им, както и при отношенията с връстници, учители и родители.

Специалистът ще координира взаимодействието между ученици, учители и родители при спазването на училищните правила и ще следи за прилагането на мерките на училищно ниво.

Предвижда се той да организира събития, чрез които учениците да представят своите таланти, както и да координира взаимодействието с други институции при необходимост от обща или индивидуална подкрепа.

Пакетът включва и единна система от поощрения, предупредителни и корективни мерки и санкции.

Водещият принцип ще бъде санкцията да е последна, а не първа реакция при проблемно поведение. Преди налагането ѝ ще трябва да има възможност за разговор с ученика, подкрепа, предупреждение и корекция на поведението.

Едновременно с това училищата ще трябва по-системно да разпознават и насърчават доброто поведение, усилията и постиженията на учениците чрез различни отличия и грамоти.

Всички предложения ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни, преди да бъдат използвани като основа за нормативни промени.