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Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи
АР/БТА

Това заяви френският президент

Франция и Европа са изправени пред нарастваща руска хибридна заплаха през последните седмици. Това заяви френският президент Еманюел Макрон след среща с лидерите на парламентарно представените партии във Франция.

Според Макрон се променя и характерът на руските действия. Той посочи няколко случая, сред които атака срещу влак, пътуващ между Полша и Украйна, навлизане на руски дронове във въздушното пространство на съседни държави и осуетен опит за атака срещу летище Лайпциг.

„През последните седмици заплахата, пред която са изправени Европа и Франция, се увеличи и това се отнася по-специално за руските хибридни заплахи“, заяви Макрон.

Германия по-рано обвини Русия, че през август е направила опит да атакува с дрон летището в Лайпциг.

Междувременно през миналия уикенд в Украйна е станал друг инцидент, свързан със сигурността. Според подадената информация руски дрон е ударил влак, който се е движел непосредствено зад конвоя.

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