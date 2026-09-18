Пакистан обеща да брани Саудитска Арабия „до последно“

Пакистан ще защитава до последно своя съюзник Саудитска Арабия и е готов да го подкрепи както дипломатически, така и военно. Това заяви говорителят на пакистанските въоръжени сили Ахмед Шариф Чаудри, цитиран от Франс прес.

Изявлението идва на фона на ескалиращите атаки от страна на подкрепяните от Иран хути в Йемен срещу Саудитска Арабия.

През тази седмица хутите съобщиха за нови саудитски въздушни удари. В същото време Рияд обвини йеменската групировка в „подла атака“ срещу Мека – един от най-свещените градове за мюсюлманите. Случилото се предизвика вълна от възмущение в мюсюлманския свят.

В интервю за телевизия „Араб нюз“, дадено вчера, Чаудри заяви, че Пакистан ще подкрепи Саудитска Арабия „както на дипломатическо, така и на военно ниво“.

„Ще стигнем до последно в защитата на сигурността на (двете свещени места) и на кралство Саудитска Арабия“, посочи говорителят.

Миналия месец Пакистан, Саудитска Арабия и Турция подписаха споразумение за съвместна отбрана, известно като „Споразумението от Мека“. С него трите държави поеха ангажимент за взаимна защита в случай на нападение срещу някоя от тях.