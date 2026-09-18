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Четири невзривени боеприпаса бяха обезвредени край крепостта "Баба Вида"

Четири невзривени боеприпаса бяха обезвредени край крепостта "Баба Вида"
Снимка: БТА

Военни сапьори откриха силно корозирали боеприпаси при изкопни дейности във Видин, сред тях 155-милиметров артилерийски снаряд и три гюлета

Специализиран екип от 10-и механизиран батальон на Сухопътните войски е обезвредил четири невзривени боеприпаса, открити при изкопни дейности в района на крепостта "Баба Вида" във Видин. За случая съобщиха от Сухопътните войски във Facebook.

Боеприпасите са били силно корозирали и са унищожени на място при спазване на необходимите мерки за безопасност.

Сред откритите боеприпаси са 155-милиметров артилерийски снаряд с взривател, едно гюле с диаметър 300 мм и две гюлета с диаметър 70 мм.

Случаят е поредният в района на крепостта. В началото на септември беше обезвреден силно корозирал 122-милиметров артилерийски снаряд, също открит при изкопни дейности край "Баба Вида".

Невзривени боеприпаси бяха откривани и в района на градския плаж "Баба Вида", след като ниското ниво на река Дунав през юли и август оголи части от терена. При няколко случая те също са били обезвредени.

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