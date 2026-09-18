Преименуваха стадиона на Локомотив Пловдив на Христо Бонев

Стадионът на Локомотив Пловдив вече ще носи името на легендата Христо Бонев. Това съобщиха от клуба. Решението е взето от Общинския съвет в Пловдив. Такова предложение имаше и от страна на фенове около празненствата по случай 100-годишния юбилей на клуба.

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Ето какво написаха от Локомотив Пд:

„Общински съвет - Пловдив прие решение стадион „Локомотив“ да носи името на една от най-големите личности в историята на клуба и българския футбол - Христо Бонев!

Легендата на „черно-белите" е неразделна част от историята на нашия клуб. Той посвещава своята спортна и професионална кариера основно на ПФК Локомотив - като футболист, треньор, а днес е негов почетен президент. Христо Бонев е и почетен гражданин на Пловдив.

От днес името „Христо Бонев“ ще остане завинаги свързано и с дома на ПФК Локомотив - мястото, на което поколения локомотивци са преживявали своите най-големи футболни моменти. Това е огромно признание за човека, оставил трайна следа в историята на клуба и в спортния живот на България! Щастливи сме, че това става в годината, в която честваме 100 години!

Стадион „Христо Бонев“ - име, достойно за историята на Локомотив и българския футбол!

Само Локо!".