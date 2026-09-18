Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Преименуваха стадиона на Локомотив Пловдив на Христо Бонев

Преименуваха стадиона на Локомотив Пловдив на Христо Бонев

Решението е на Общински съвет - Пловдив след призив на феновете

Стадионът на Локомотив Пловдив вече ще носи името на легендата Христо Бонев. Това съобщиха от клуба. Решението е взето от Общинския съвет в Пловдив. Такова предложение имаше и от страна на фенове около празненствата по случай 100-годишния юбилей на клуба.

Бойкот на „Лаута“: Локомотив Пловдив остава без фенове срещу ЦСКА

Ето какво написаха от Локомотив Пд:

„Общински съвет - Пловдив прие решение стадион „Локомотив“ да носи името на една от най-големите личности в историята на клуба и българския футбол - Христо Бонев!

Легендата на „черно-белите" е неразделна част от историята на нашия клуб. Той посвещава своята спортна и професионална кариера основно на ПФК Локомотив - като футболист, треньор, а днес е негов почетен президент. Христо Бонев е и почетен гражданин на Пловдив.

От днес името „Христо Бонев“ ще остане завинаги свързано и с дома на ПФК Локомотив - мястото, на което поколения локомотивци са преживявали своите най-големи футболни моменти. Това е огромно признание за човека, оставил трайна следа в историята на клуба и в спортния живот на България! Щастливи сме, че това става в годината, в която честваме 100 години!

Стадион „Христо Бонев“ - име, достойно за историята на Локомотив и българския футбол!
Само Локо!".

Още по темата

Христо Бонев: У нас оценяват героите, едва когато отлетят

Христо Бонев: У нас оценяват героите, едва когато отлетят

Феновете на Локомотив Пловдив започнаха допитване за управлението на Крушарски

Феновете на Локомотив Пловдив започнаха допитване за управлението на Крушарски

"Трибуна Бесика" обяви война на Крушарски: Цял мач песни срещу собственика

"Трибуна Бесика" обяви война на Крушарски: Цял мач песни срещу собственика

Бивш национал стана изпълнителен директор на Локо Пловдив

Бивш национал стана изпълнителен директор на Локо Пловдив

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

  • Преди 6 минути
Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

  • Преди 6 минути
Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Преди 8 минути
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 19 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 30 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 31 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 33 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 35 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 43 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 43 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 45 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 46 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 48 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 55 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 1 час