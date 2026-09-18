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Селекционерът на Испания зачеркна трима световни шампиони

Селекционерът на Испания зачеркна трима световни шампиони
БТА

Маркос Йоренте вече обяви края на кариерата си в националния отбор

Испания обяви състава си за първите четири мача от Лигата на нациите за сезон 2026/27. Селекционерът Луис де ла Фуенте повика 26 футболисти, като в списъка има няколко промени спрямо състава, който триумфира на световното първенство през лятото.

Сред новите имена са вратарят Хосеп Мартинес и нападателят Роберто Фернандес, докато Дийн Хаусен и Фермин Лопес се завръщат в националния отбор. От състава отпадат Жоан Гарсия, Гави и Борха Иглесиас, а Маркос Йоренте вече сложи край на кариерата си за „Ла Фурия Роха“.

Исапния ще играе в Лигата на нациите срещу Англия (26 септември), Хърватия (29 септември и 6 октомври) и Чехия (3 октомври).

Вратари: Унай Симон, Давид Рая, Хосеп Мартинес

Защитници: Педро Поро, Ерик Гарсия, Пау Кубарси, Аймерик Лапорт, Марк Пубил, Дийн Хаусен, Марк Кукурея, Алекс Грималдо

Халфове: Родри, Мартин Субименди, Педри, Фабиан Руис, Микел Мерино, Дани Олмо, Алекс Баена, Фермин Лопес

Нападатели: Нико Уилямс, Йереми Пино, Микел Оярсабал, Феран Торес, Роберто Фернандес, Ламин Ямал, Виктор Муньос.

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