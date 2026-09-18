Токът за бизнеса поевтинява с над 6% в събота

Цената на електроенергията за бизнеса ще бъде с 6,45% по-ниска на 19 септември спрямо днешния ден, показват данните от Българската независима енергийна борса (БНЕБ) след затварянето на пазарния сегмент "Ден напред".

Електроенергията с доставка в събота е изтъргувана при средна цена от 158,64 евро без ДДС за мегаватчас. Ден по-рано борсата затвори при средна цена от 169,55 евро за мегаватчас.

Така разликата между двата дни е 10,91 евро за мегаватчас, което представлява понижение от 6,45%.

Извънпиковата енергия остава значително по-скъпа

Средната цена на пиковата електроенергия за часовете между 09:00 и 20:00 ч. за 19 септември е 88,33 евро за мегаватчас.

При извънпиковата енергия - между 01:00 и 08:00 ч. и от 21:00 до 24:00 ч. - средната цена достига 228,94 евро за мегаватчас.

По данни на БНЕБ на сегмента "Ден напред" са продадени общо 99 035,25 мегаватчаса електроенергия.

На сегмента "В рамките на деня" среднопретеглената цена за 60-минутните продукти към момента е 148,95 евро без ДДС за мегаватчас, а при 15-минутните продукти достига 129,36 евро за мегаватчас.