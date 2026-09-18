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Петко Петков е номиниран за член на ВСС от квотата на следователите

Петко Петков е номиниран за член на ВСС от квотата на следователите
Снимка: БТА

Следователят от НСлС има над 33 години професионален стаж и дългогодишен управленски опит в следствените структури

Петко Петков, следовател от специализиран отдел 02 "Криминален" в Националната следствена служба (НСлС), е номиниран за изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите. Това съобщиха от пресцентъра на съвета.

Номинацията е направена от негови колеги от НСлС, следствените отдели в окръжните прокуратури и военно-окръжните прокуратури. Петков има над 33 години професионален стаж.

Кариерата му започва през 1995 г. като помощник следовател в Районна следствена служба - Елин Пелин. Впоследствие той заема длъжностите следовател и заместник ръководител, изпълняващ функциите на ръководител на Районната следствена служба в Костинброд.

От 1998 г. Петков е следовател в стопанския отдел на Столичната следствена служба, а две години по-късно става ръководител на Осмо териториално отделение.

В периода 2002-2010 г. той е директор на Окръжната следствена служба в Благоевград и на Столичната следствена служба. През 2010 г. е избран за заместник-директор на НСлС, а от 2014 г. до момента е следовател в службата.

В мотивите към номинацията се посочват професионалният му опит, знанията и уменията му, както и способността му да "действа оперативно при вземане на решения в сложна и бързо изменяща се обстановка".

Като негови качества са посочени още "високи междуличностни умения и всеотдайност и поема отговорност за взетите решения".

Петков е участвал в множество разследвания по дела с висока степен на обществена опасност, както и в обучения в България и чужбина.

Той е бил автор и съавтор на методики на НСлС за разследване на тероризъм и финансиране на тероризъм, за произшествия в железопътния транспорт и за разследване на взривове.

В предложението се посочва още, че професионалната му кариера и нравствените му качества са свързани с неговия интегритет, психологическа устойчивост и професионална нагласа.

Сред аргументите за номинацията са посочени неговата експертиза, почтеност, независимост и морална отговорност, които според вносителите показват, че той притежава необходимите качества за член на ВСС от квотата на следователите.

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