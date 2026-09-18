Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се е разбил тази сутрин край хърватското село Роковци, близо до Винковци. Сигналът за инцидента е подаден около 10:05 часа, съобщи полицията пред хърватския портал „Индекс“.

Пилотът е бил открит в тежко състояние. Екипите на спешна помощ са предприели опити да го реанимират, но той е починал.

На мястото на катастрофата са били изпратени всички необходими аварийни и медицински екипи, включително хеликоптер за спешна медицинска помощ.

Причините за инцидента засега не са известни. Компетентните служби извършват проверка, за да установят какво е довело до катастрофата.