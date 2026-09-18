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Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване
БТА

Освен условните присъди, магистратите наложиха допълнителни ограничения за срок от 3 години

Двама бивши служители на общинската администрация в Кърджали получиха осъдителни присъди за длъжностно присвояване след внесен обвинителен акт от Окръжна прокуратура - Кърджали, съобщават от държавното обвинение. Наказанията са наложени на бивш заместник-кмет (с инициали М.А.) и на бившия главен счетоводител на общината (с инициали В.И.).

Окръжният съд в Кърджали призна двамата подсъдими за виновни, като им наложи еднакви присъди — 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено с 4-годишен изпитателен срок.

Съдебният състав е установил, че в съучастие двамата са превели общински средства на частна фирма за дейности по зимно поддържане и снегопочистване, които реално никога не са били извършени. Финансовата трансакция е реализирана през май 2017 г. по договор за поддръжка на четвъртокласната пътна мрежа, като платената на търговското дружество сума надхвърля 25 000 лева с ДДС.

Освен условните присъди, магистратите наложиха допълнителни ограничения за срок от 3 години. На бившия заместник-кмет бе наложена забрана да заема този пост, като същевременно губи правото да упражнява професии, свързани с управление и разпореждане с материални ценности в държавни или общински структури.

От своя страна бившият главен счетоводител няма право да заема позициите „главен счетоводител“ и „началник отдел Финансово и счетоводно осигуряване“ в местната администрация, като за същия период му се забранява и управлението на държавно или общинско имущество.

Решението на съда все още не е окончателно и подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд - Пловдив в рамките на 15-дневен срок.

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