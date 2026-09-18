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Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания
Pixabay

Инцидентът на 8 септември първоначално е засегнал излитащите самолети в района на Лондон, но впоследствие проблемите са се разпространили и са нарушили въздушния транспорт в цялата страна и извън нея

Софтуерен проблем в системата за управление на въздушното движение е станал причина за сериозния срив, който парализира полетите във Великобритания миналата седмица. Дефектът е довел до повреждане на полетни данни в рамките на част от милисекундата, съобщи Националната служба за въздушно движение (Nats), цитирана от The Guardian.

Инцидентът на 8 септември първоначално е засегнал излитащите самолети в района на Лондон, но впоследствие проблемите са се разпространили и са нарушили въздушния транспорт в цялата страна и извън нея. Ограниченията върху полетите са продължили около шест часа, а за нормализирането на натрупаните закъснения и отменени полети са били необходими повече от два дни. Засегнати са били плановете за пътуване на стотици хиляди пътници.

Според предварителния доклад причината е софтуерен дефект в част от Националната система за въздушно пространство. Тази система отговаря за разпределянето на кодове на самолетите, чрез които полетите се идентифицират на радарите.

Проблемът е възникнал при обработването на ръчна заявка за код на самолет. Друга заявка е прекъснала процеса, а при възобновяването му дефектът е довел до неправилна обработка и повреждане на данните. Това от своя страна е засегнало част от последващите актуализации на полетната информация.

„Това се случи в рамките на милисекунда“, се посочва в доклада.

От Nats съобщиха, че са установили проблема и са предприели мерки за ограничаването му. Окончателното решение трябва да бъде подложено на тестове за безопасност, преди да бъде въведено.

Главният изпълнителен директор на Nats Мартин Ролфе заяви, че инцидентът не е свързан с предишните сериозни сривове на системата за въздушно движение. Той също така отхвърли спекулациите, че причината е военна намеса.

Ролфе се извини на засегнатите пътници и подчерта, че безопасността на въздушното пространство не е била застрашена. По думите му ограниченията са били въведени именно за да може системата да бъде рестартирана безопасно.

Сривът обаче предизвика сериозна реакция от страна на авиационния сектор. Авиокомпании поискаха оставката на Ролфе, посочвайки, че това е третият голям проблем с британската система за управление на въздушното движение от лятото на 2023 г.

Министърът на транспорта Хайди Александър определи случилото се като „напълно неприемливо“. Тя заяви, че макар безопасността на пътниците да е била гарантирана, трябва спешно да се изясни защо софтуерният проблем не е бил открит и отстранен по-рано.

Александър е възложила на Управлението за гражданска авиация (CAA) да извърши независим преглед на констатациите на Nats. Регулаторът ще разгледа и плановете за инвестиции в устойчивостта на системата, както и въпросите, свързани с регулаторната отчетност.

„От решаващо значение е националната ни инфраструктура да бъде подготвена за бъдещето“, заяви министърът.

Очаква се прегледът на CAA да бъде публикуван в рамките на шест месеца.

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