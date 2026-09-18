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България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026
БТА

Всички пет мача на "лъвовете" от груповата фаза попаднаха в Топ 10 по публика, а двубоят с Полша е най-посетеният до момента

България заема първото място по посещаемост на мачовете си след края на груповата фаза на Европейското първенство по волейбол за мъже. След изиграването на всичките 60 срещи в България, Италия, Финландия и Румъния именно София държи най-силните показатели по публика.

Петте двубоя на "лъвовете" срещу Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша са били посетени от общо 54 310 зрители, което прави средно по 10 862 души на мач.

Най-посетеният двубой в цялата групова фаза е победата на България с 3:2 над Полша на 16 септември. Срещата в София е била наблюдавана от 13 186 зрители.

Второто място по посещаемост заема Финландия - Белгия с 12 338 души в Тампере, а на третата позиция отново е мач на България. Загубата от Украйна е събрала 11 689 зрители.

Всички пет срещи на българския национален отбор попадат в Топ 10 на най-посетените двубои от първата фаза на шампионата.

Финландия е най-близо до България по средна посещаемост. Петте мача на домакините в Тампере са били гледани от общо 45 769 зрители, или средно по 9154 на двубой.

Разликата с останалите домакини е значителна. Най-посетеният мач в Италия е откриващият двубой на "Скуадра адзура" в Неапол с 5914 зрители, докато Италия - Словения в Модена е бил наблюдаван от 4798 души.

В Клуж-Напока най-голям интерес е предизвикала победата на Румъния над Франция с 3:2, гледана от 5350 зрители.

От елиминационната фаза ЕвроВолей 2026 продължава само в България и Италия. В София ще се изиграят четири осминафинала на 19 и 20 септември, както и два четвъртфинала на 22 септември.

Италианската част от осминафиналите и четвъртфиналите ще бъде в Торино, а полуфиналите и мачовете за медалите ще се проведат в Милано. Още преди началото на елиминациите обаче България вече е лидер по интерес от трибуните.

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