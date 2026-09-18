България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България заема първото място по посещаемост на мачовете си след края на груповата фаза на Европейското първенство по волейбол за мъже. След изиграването на всичките 60 срещи в България, Италия, Финландия и Румъния именно София държи най-силните показатели по публика.

Петте двубоя на "лъвовете" срещу Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша са били посетени от общо 54 310 зрители, което прави средно по 10 862 души на мач.

Най-посетеният двубой в цялата групова фаза е победата на България с 3:2 над Полша на 16 септември. Срещата в София е била наблюдавана от 13 186 зрители.

Второто място по посещаемост заема Финландия - Белгия с 12 338 души в Тампере, а на третата позиция отново е мач на България. Загубата от Украйна е събрала 11 689 зрители.

Всички пет срещи на българския национален отбор попадат в Топ 10 на най-посетените двубои от първата фаза на шампионата.

Финландия е най-близо до България по средна посещаемост. Петте мача на домакините в Тампере са били гледани от общо 45 769 зрители, или средно по 9154 на двубой.

Разликата с останалите домакини е значителна. Най-посетеният мач в Италия е откриващият двубой на "Скуадра адзура" в Неапол с 5914 зрители, докато Италия - Словения в Модена е бил наблюдаван от 4798 души.

В Клуж-Напока най-голям интерес е предизвикала победата на Румъния над Франция с 3:2, гледана от 5350 зрители.

От елиминационната фаза ЕвроВолей 2026 продължава само в България и Италия. В София ще се изиграят четири осминафинала на 19 и 20 септември, както и два четвъртфинала на 22 септември.

Италианската част от осминафиналите и четвъртфиналите ще бъде в Торино, а полуфиналите и мачовете за медалите ще се проведат в Милано. Още преди началото на елиминациите обаче България вече е лидер по интерес от трибуните.