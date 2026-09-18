Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Избори за членове на националните съвети на националните малцинства в Сърбия ще се проведат на 8 ноември.

Това съобщи министърът на човешките и малцинствените права и социалния диалог в оставка Демо Бериша, предаде РТС.

Във вота ще участват представители на 23 национални малцинства, сред които и българското.

Министерството на човешките и малцинствените права и социалния диалог е установило на 16 септември, че 21 малцинствени общности отговарят на условията за провеждане на преки избори. Сред тях са албанското, ашкалийското, бошняшкото, българското, буневското, влашкото, гръцкото, египетското, унгарското, македонското, немското, полското, ромското, румънското, русинското, словашкото, словенското, украинското, хърватското, черногорското и чешкото национално малцинство.

В изборите ще участват също представителите на горанското и руското национално малцинство, според публикуваната документация на сайта на сръбското министерство.

Националните съвети на малцинствата се избират веднъж на четири години. Това е продължителността на мандата им съгласно специалния закон.

Според информацията на сайта на сръбския парламент редовните избори се насрочват между 90 и 120 дни преди изтичането на мандата на последния конституиран национален съвет. Самото гласуване трябва да се проведе не по-късно от 15 дни преди изтичането на този мандат.

Последните избори за националните съвети на националните малцинства в Сърбия се проведоха на 13 ноември 2022 г.