BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

Разследващият сайт BIRD посочи конкретна авиокомпания и нейния собственик във връзка с твърденията за финансиране на частни полети на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. Според публикация на медията става дума за "Спектрум Еър" ЕАД, собственост на Илиян Иванов Йорданов - баща на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов.

Новата информация идва часове след като вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че при проверка на дружества, изпълнявали обществени поръчки за мантинели, са установени връзки с политически фигури и български дипломат. По думите му средства са били насочвани към т.нар. "дружество касичка", което е използвало ресурс за плащането на 36 полета на Пеевски за над 5 млн. евро.

BIRD твърди за 9 млн. евро

В своя публикация във Facebook BIRD посочва "Спектрум Еър" и Илиян Йорданов, като твърди, че платените суми за полетите достигат 9 млн. евро.

Според разследващия сайт средствата са дошли от други дружества, свързани с доставките на мантинели за автомагистралите. Към момента обаче не е публично установено кои точно компании са извършили плащанията и какъв е бил пътят на средствата.

По-рано Демерджиев съобщи, че проверката е обхванала четири основни дружества, ангажирани с доставки на мантинели. Според представените от МВР данни договорите им са били индексирани с над 150 млн. евро.

Събраната от институциите информация предстои да бъде предадена на прокуратурата, която трябва да прецени дали има основания за наказателно производство.

Радев поиска отзоваването на посланика

След изнесената информация премиерът Румен Радев поиска външният министър да предприеме действия за възможно най-бързото отзоваване на българския посланик в ОАЕ Иван Йорданов.

Темата за полетите на Пеевски беше поставена публично още през лятото във връзка с проверка на ГДБОП.

Делян Пеевски отхвърля твърденията, като заявява, че той и семейството му са заплащали полетите и разполагат с документи за това. Той определи обвиненията като неверни и обяви намерение да сезира прокуратурата.

Към този момент твърденията за произхода и движението на средствата представляват данни, представени от МВР и BIRD, а не установени с влязъл в сила съдебен акт факти.