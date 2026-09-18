Интерпол с нов инструмент за откриване на скрити престъпни активи

Интерпол въвежда нов инструмент, който ще позволи на полицията в различни държави да проследява и открива имущество, придобито чрез престъпна дейност, съобщава Асошиейтед прес.

Така нареченото „сребърно известие“ дава възможност на 196-те държави членки на организацията да обменят информация за скрити активи като пари в брой, криптовалути, автомобили, недвижими имоти и друго имущество.

Според Интерпол престъпниците успяват да запазят около 99% от незаконните си печалби. Инструментът се тества от януари миналата година, а 82 държави, които участват в изпитанията, вече са открили активи за най-малко 36 милиона евро.

Сред първите случаи е разследване, започнало по искане на Италия. Страната е издирвала имущество на високопоставен мафиот, за когото се е смятало, че държи голяма част от парите си извън Италия.

След изпращането на „сребърно известие“ до държавите членки Бразилия е установила множество активи, свързани с издирвания престъпник и негови съучастници. Сред тях са били жилища, недвижими имоти и дори добитък. В момента Италия и Бразилия обсъждат връщането на активите.

Интерпол се надява инструментът да позволи на властите да откриват значително по-голяма част от незаконно придобитото имущество. Очаква се държавите членки да гласуват за пълното му въвеждане по време на Общото събрание на организацията през ноември в Хонконг.