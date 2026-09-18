Гутериш: Разделенията парализират ООН, но има път към промяна

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че дълбоките геополитически разделения са отслабили способността на международната организация да помага за прекратяването на конфликти. Въпреки това той заяви, че вижда възможности за промяна, предаде Асошиейтед прес.

Мандатът на Гутериш изтича в края на годината след близо десет години начело на ООН. В интервю за АП той посочи като основни предизвикателства необходимостта от ограничаване на войните, намаляване на неравенството и създаване на международни правила за развитието на изкуствения интелект.

Според него разделенията между големите сили са довели до блокиране на Съвета за сигурност на ООН. Това, по думите му, създава усещане за безнаказаност и насърчава някои държави да пренебрегват международното право и Устава на ООН.

Гутериш заяви, че войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток вече имат сериозни последици и за световната икономика. Сред ефектите той посочи поскъпването на храните и енергията, по-високите лихви и трудностите, пред които са изправени развиващите се страни.

Генералният секретар призова за сериозна реформа на международните институции, създадени след Втората световна война. Според него промените трябва да обхванат както ООН и Съвета за сигурност, така и Международния валутен фонд и Световната банка, така че те да отразяват по-добре съвременния баланс на икономическите и политическите сили.

По думите му геополитическите противоречия ограничават възможностите на ООН да влияе върху развитието на конфликтите в Украйна и Близкия изток. Той подчерта, че организацията трябва да продължи да защитава принципите на Устава на ООН, териториалната цялост на държавите и човешките права.

Сред темите, които ще бъдат във фокуса на предстоящото заседание на Общото събрание, ще бъде и изкуственият интелект. Гутериш призова държавите да работят заедно по създаването на международни правила и защитни механизми, тъй като определи развитието на технологията като въпрос, засягащ цялото човечество.