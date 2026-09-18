Посланикът ни в ОАЕ е извикан спешно в София, МВнР започва проверка на мисията

Българският посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов е извикан спешно обратно в София. Външният министър Велислава Петрова е разпоредила и проверка на дейността на българското посолство в ОАЕ.

Решението идва часове след като премиерът Румен Радев заяви, че очаква Министерството на външните работи да подготви отзоваването на дипломата "по възможно най-бързия начин".

МВнР ще предприеме и необходимите действия, за да бъде внесен въпросът за освобождаването на Йорданов за разглеждане от Министерския съвет. Съгласно процедурата ръководителите на дипломатическите мисии се освобождават с указ на президента по предложение на Министерския съвет.

Името на Иван Йорданов се появи в публичния дебат след изнесената от вътрешния министър Иван Демерджиев информация за проверка на фирми, изпълнявали обществени поръчки за мантинели. Демерджиев заяви, че са установени връзки, водещи към политически фигури и български дипломат.

По-късно разследващият сайт BIRD посочи бащата на дипломата - Илиян Йорданов, като собственик на авиокомпанията "Спектрум Еър" и публикува твърдения за нейна връзка с плащания за частни полети на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Тези твърдения не са установени с влязъл в сила съдебен акт. Пеевски ги отхвърли и заяви, че той и семейството му са плащали за полетите и разполагат с документи за това.

Междувременно проверката, разпоредена от Велислава Петрова, трябва да обхване дейността на българското посолство в Обединените арабски емирства.