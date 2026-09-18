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Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври
Снимка: БТА

Участниците ще изминат петкилометров исторически маршрут от "Самуилова крепост" към село Ключ, а организаторите очакват интересът към проявата отново да бъде висок

Тринадесетият Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври, съобщи за БТА Гергана Сандъкчиева от организаторите. По традиция проявата се организира в първата неделя на октомври и е посветена на делото и управлението на българския цар Самуил.

Маршрутът е с дължина пет километра и започва от Националния парк-музей "Самуилова крепост" в посока село Ключ. Той преминава през района на някогашната крепостна стена, където са се водили сражения между българските войници и византийската армия.

"Идеята е да си спомним за онези времена, да преживеем историята, за да я помним и да не се повтаря", каза организаторът на похода.

Маршрутът се изминава за около час и половина. Организаторите са предвидили достатъчно време за снимки пред паметника на цар Самуил в Националния парк-музей "Самуилова крепост", което позволява и на най-малките участници да преминат разстоянието без сериозна умора.

В края на похода участниците традиционно се посрещат с питка и сол, а хора в народни носии допринасят за атмосферата на проявата. Организираните групи получават грамоти, а всеки участник ще получи свидетелство за изминатия маршрут.

Интересът към Националния поход "По стъпките на Самуиловите воини" се увеличава с всяка година. В 12-ото издание през миналата година се включиха над 1400 деца и възрастни. Най-малкият участник беше на четири месеца, а най-възрастният - на 86 години.

Сред участниците вече има групи, които планират включването си в похода още от предходната година и го записват в училищните си календари за предстоящи събития. Първите заявили желание за участие тази година са мъж и жена от Благоевград. Крайният срок за подаване на заявления поименно е 25 септември.

"Не толкова бройката е важна, а емоцията", посочиха организаторите. По думите им походът се е превърнал в традиция, която събира хора от различни краища на страната. Част от участниците се срещат и на други национални исторически походи.

Целта на проявата не е единствено увеличаването на броя на участниците, а повече хора да се обръщат към историята и природата и да преживяват маршрута заедно.

Организаторите призовават проявата да остане извън политическата агитация.

"Много е важно по време на събитието да се избегнат всякакъв вид политически агитации, за да пазим децата чисти", казаха те и уточниха, че всеки може да участва независимо от политическите си симпатии, но като гражданин и участник в похода.

"Този маршрут можеш да го извървиш във всеки един момент от годината, но да го преживееш с приятели е различно", допълни още Гергана Сандъкчиева.

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