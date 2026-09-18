Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

Залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от пречиствателната станция в Кюстендил е довело до измирането на риба в река Струма. Това показват резултатите от проверката на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район".

Случаят стана известен в началото на септември, когато граждани сигнализираха за голямо количество мъртва риба в района на селата Гирчевци и Търновлаг. Между 3 и 5 септември експерти на Басейновата дирекция и представители на полицията извършиха проверки по течението на реката.

Последвалият мониторинг на повърхностните и подземните води е включвал осем проби, изследвани за органично и биогенно замърсяване, както и за наличие на тежки метали.

Водата не отговаря на нормите за добро екологично състояние

Резултатите показват, че повърхностните води в засегнатия участък не отговарят на изискванията за добро екологично състояние.

Установени са значителни превишения на допустимите стойности за амониев азот, ортофосфати, общ фосфор, нитратен и нитритен азот и общ азот. Регистрирани са и превишени стойности на мед, манган и алуминий.

Според заключението на Басейновата дирекция именно нерегламентираното изпускане на непречистени битови води и утайки от Градската пречиствателна станция за отпадъчни води в Кюстендил е причината за измирането на рибата.

В същото време проверката не установява проблем с подземните води, използвани за питейно-битово водоснабдяване. Пробите от водовземните съоръжения в терасите на реките Драговищица и Струма отговарят на нормативните стандарти.