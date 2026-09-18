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Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник
БТА

Треньорът на Комо не мисли за възможността тимът му да оглави Серия А и предупреди за тежкото гостуване на Фрозиноне

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас заяви, че ще гледа дербито между Рома и Интер Милано като обикновен футболен фен, въпреки че резултатът от срещата може да има значение за позицията на неговия тим в класирането на Серия А.

"Ще гледам мача като запален фен на футбола, защото ще се изправят един срещу друг два много силни отбора", заяви испанският специалист, цитиран от агенция АНСА.

Комо има възможност да излезе начело в първенството при благоприятно развитие на Рома - Интер и победа в предстоящото гостуване на Фрозиноне. Фабрегас обаче отказа да поставя своя отбор в една категория с двата италиански гранда.

"Не гледам на срещата като сблъсък на директни съперници на моя отбор", категоричен беше той.

Испанецът предпочете да насочи вниманието към задачата пред Комо в неделя и предупреди, че очаква един от най-тежките мачове за тима си през сезона.

"Този мач го виждам като един от петте най-трудни в шампионата. Те играят наистина много добре, имат голяма увереност в силите си. Когато ги гледам, виждам единадесет приятели, които дават всичко един за друг", каза Фабрегас.

Треньорът на Комо не скри доброто си мнение за предстоящия съперник и подчерта, че неговите футболисти ще трябва да бъдат на максимално ниво.

"Това е отбор, който много ми харесва. Ние трябва да направим перфектния мач, за да спечелим", завърши Фабрегас.

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