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Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни
АП/БТА

Мениджърът на "червените дяволи" защити представянето на отбора въпреки двете поредни загуби и отказа да влиза в спекулации за позицията си

Майкъл Карик отхвърли твърденията, че Манчестър Юнайтед се намира в сериозна криза, и определи разговорите за натиск върху позицията му като "абсурдни".

"Червените дяволи" загубиха последните си два мача, но Карик настоя, че резултатите не показват цялостната картина и че отборът е направил достатъчно добри неща, върху които може да продължи да гради.

"Това не е катастрофа или бедствие. Не е краят на света", заяви Карик.

Според него Манчестър Юнайтед не се намира в продължителна негативна серия и въпреки последните поражения тимът е успявал да стига до добри позиции в срещите си.

"Не сме в ситуация, в която имаме ужасно дълга серия от ужасяващи резултати. Не е като да страдаме през цялото време. Направихме много добри неща. Поставихме се в наистина добри позиции в мачовете, в които участваме", коментира той.

Карик допълни, че позитивите от представянето на отбора според него остават на заден план заради общата атмосфера около клуба, но вътре в съблекалнята те не се пренебрегват.

"Добрите неща, които направихме, се губят напълно от заобикалящото ни усещане, но не се губят от нас", каза бившият футболист на Юнайтед.

Мениджърът беше попитан и за бъдещето си на "Олд Трафорд" на фона на честите промени на треньорския пост в клуба през последните години.

"По отношение на бъдещето, собствеността и колко дълго съм на поста, това просто изобщо не е в съзнанието ми", заяви Карик.

Той категорично отказа да се концентрира върху спекулациите колко време му остава начело на отбора.

"Колко време ми остава? Просто е абсурдно да се мисли по този начин в позицията, в която се намирам. Това просто не е на радара", каза още той.

Карик подчерта, че е наясно с очакванията към Манчестър Юнайтед както от страна на собствениците, така и от привържениците, и че именно това остава основният му фокус.

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