Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Млади журналисти в България ще могат безплатно да развият уменията си в разследващата и онлайн журналистиката чрез новата обучителна програма "Нови гласове". Инициативата се организира от посолствата на страните от Скандинавския север в партньорство с Асоциацията на европейските журналисти - България.

Програмата е насочена основно към журналисти в началото и средата на професионалния им път. Не се изисква предишен опит в разследващата журналистика, а ограничения за възрастта и професионалния стаж няма.

Обучението ще включва четири онлайн сесии между октомври и декември, последвани от двудневен семинар на живо в София в края на януари 2027 г.

От проверка на информация до изкуствен интелект

Участниците ще развиват практически умения за провеждане на разследвания, проверка на информация, работа с източници и създаване на журналистически истории в дигитална среда.

Сред лекторите са журналисти и медийни експерти от България, Швеция, Финландия, Дания и Норвегия. Част от темите ще бъдат свързани и с разследвания чрез отворени данни и използването на изкуствен интелект в журналистиката.

Програмата ще даде възможност и за обмен на опит и създаване на професионални контакти между участниците.

Двама журналисти ще получат по 250 евро

След обученията двама от участниците ще получат стипендии от по 250 евро, с които да разработят собствени журналистически материали на български език. За работата по тях ще бъде осигурена и менторска подкрепа.

Работният език на "Нови гласове" ще бъде английски, затова кандидатите трябва да го владеят добре и да имат интерес към журналистиката и обществено значимите теми.

Участието е напълно безплатно, но местата са ограничени. Кандидатстването е отворено до 6 октомври, а одобрените участници ще бъдат уведомени до седмица след крайния срок.

Инициативата се финансира от Северния съвет на министрите и посолствата на Дания, Норвегия, Финландия и Швеция. Дългосрочната цел е около "Нови гласове" да се изгради общност от млади репортери, които обменят опит и работят за качествена и независима журналистика в България.