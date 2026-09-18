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Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток
МС

Премиерът Румен Радев обсъди с ръководството на "Меридиам" разширяването на перона, нови пътеки за рулиране, самолетни стоянки и възможността за втора писта

Нарастващият пътнически трафик на летище "Васил Левски" - София трябва да бъде посрещнат с навременни инвестиции и разширяване на капацитета. Това е бил основният акцент на среща на министър-председателя Румен Радев с ръководството на международния инвестиционен фонд "Меридиам", водещ партньор в концесията на столичното летище.

Според информацията от Министерския съвет през 2025 г. летището е обслужило рекордните 8,4 млн. пътници, след като предпандемичното ниво от 7,1 млн. души през 2019 г. е било надхвърлено още през 2023 г.

По време на срещата е обсъдено изпълнението на инвестиционната програма за развитие на летищната инфраструктура. Сред приоритетите, поставени от държавата, са разширяването на перона, изграждането на допълнителни пътеки за рулиране и самолетни стоянки, както и потенциалното изграждане на втора писта.

Концесията на летище София е за срок от 35 години, а "Меридиам" е основният инвеститор в "СОФ Кънект", който управлява аеропорта от април 2021 г. Инвестиционните ангажименти по концесията включват най-малко 624 млн. евро, включително изграждането на нов терминал.

Обсъдили са и концесионните плащания

Друга тема на разговора е била възможността за възстановяване на концесионните плащания към държавата, чието отсрочване през 2021 г. е било предприето на фона на резкия спад на въздушния трафик по време на пандемията.

Според позицията, представена на срещата, причината за тази временна мярка вече е преодоляна заради възстановяването и последвалия ръст на броя пътници.

От Министерския съвет посочват, че държавата ще продължи диалога с концесионера с цел защита на обществения интерес и модернизацията на най-голямото международно летище в страната.  Плановете на концесионера предвиждат дългосрочно развитие и разширяване на летището, като изграждането на новия терминал е сред основните инвестиционни проекти.

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