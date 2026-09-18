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Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти
АР/БТА

По думите му двете държави са „силни съседи и приятели“, а отношенията им трябва да се развиват чрез повече общи инициативи

Украйна и Полша трябва да задълбочат сътрудничеството си в сфери като сигурността, енергетиката и икономиката. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на първата среща на върха на „Карпатската осморка“, съобщава Укринформ.

По думите му двете държави са „силни съседи и приятели“, а отношенията им трябва да се развиват чрез повече общи инициативи и практически проекти. Зеленски подчерта, че Киев е готов да обсъжда с Варшава и спорните или чувствителни теми в двустранните отношения.

„Ние сме силни съседи и приятели. Силни партньори сме и сме много отворени да обсъждаме всеки въпрос. Може би понякога сме много директни, но според мен, ако сме приятели, трябва да бъдем открити и да говорим за всичко, което е чувствително и за двете страни“, каза той.

Зеленски призова двете страни да действат като „зрели партньори“ и да поставят акцент върху областите, в които имат общ интерес.

„Ние сме приятели, а Русия е враг. И мисля, че ако започнем диалог, основан на това общо разбирателство и общ фокус, тогава вярвам, че ще можем да разрешим всичко“, заяви украинският президент.

Според Зеленски инициативата „Карпатската осморка“ може да се превърне в допълнителна платформа за развитие на украинско-полските отношения. Той посочи възможности за сътрудничество между правителствата, бизнеса и младите хора, както и в сферите на културата и спорта.

Украинският президент смята, че повече практически съвместни проекти могат да помогнат за преодоляване на разногласията по отделни политически въпроси.

„Понякога имаме различни политически възгледи по определени въпроси и е нормално да ги обсъждаме. Но повече съвместно производство, повече съвместни проекти, повече успешни начинания, повече сигурност и повече енергия – това е добре и за двете нации“, каза Зеленски.

Той изрази благодарност към Полша за оказаната на Украйна подкрепа след началото на пълномащабната война.

Зеленски посочи също, че Украйна разполага с технологии, разработени в условията на войната, които е готова да сподели с полските си партньори. Сред възможните направления той открои противоракетната отбрана и създаването на антибалистична коалиция.

„Изграждаме антибалистична коалиция. Ще създадем европейска антибалистична система – сто процента съм сигурен в това“, заяви украинският президент.

По-рано Зеленски обяви създаването на новата трансрегионална инициатива „Карпатската осморка“ (C8).

По време на предстоящото си посещение в Украйна полският премиер Доналд Туск ще обсъди със Зеленски възможността Полша да се присъедини към антибалистичната коалиция.

Междувременно полският вицепремиер и външен министър Радослав Сикорски заяви, че Варшава подготвя най-големия си пакет военна помощ за Украйна и няма намерение да намалява подкрепата си въпреки продължаващите руски атаки.

В рамките на следващия пакет Полша планира да предостави на Украйна няколко ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. По-рано Варшава вече е предала на Киев няколко ракети PAC-3 MSE за тези системи.

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