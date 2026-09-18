24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

Мечокът Явор, който е на 24 години, може да бъде преместен в Парка за мечки край Белица, където да получава специализирани грижи през последните години от живота си. Предложението е на кмета на Благоевград Методи Байкушев и предстои да бъде разгледано от Общинския съвет на 25 септември.

Идеята е Явор да бъде дарен на фондация "Четири лапи". От организацията вече са заявили готовност да приемат кафявата мечка и да ѝ осигурят среда, максимално близка до естествената, както и необходимите професионални и медицински грижи.

Повече от десетилетие Явор живее в Ловеч

Въпреки че е собственост на зоопарка в Благоевград, в момента Явор се намира в зоологическата градина в Ловеч. Преместването му там се случва преди повече от десет години, след като мечката Калина ражда малко.

По това време в Благоевград все още няма новото заграждение за мечките и се налага спешно да бъде намерено друго място за възрастния мъжки екземпляр заради опасността за новороденото.

В момента заграждението в Благоевград може да приеме максимум три мечки и капацитетът му вече е запълнен от Калина, Янко и Борко. Предстоящите ремонтни дейности в зоопарка допълнително биха отложили евентуалното връщане на Явор с поне две години.

На тази възраст грижите за мечката се увеличават

Явор е роден през 2002 г. и вече е възрастна мечка. Директорът на зоопарка в Благоевград Димитър Иванов обяснява, че с напредването на възрастта необходимостта от грижи, особено медицински, се увеличава.

Според него Паркът за мечки край Белица е най-подходящото място в страната за възрастни мечки и преместването би позволило на Явор да прекара последните си години при подходящи условия.

Ако Общинският съвет одобри дарението на заседанието си на 25 септември, надеждата на ръководството на благоевградския зоопарк е Явор да бъде преместен край Белица още преди началото на зимата.