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40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111
БТА

Гражданин твърди, че закъсненията са системни и оставят хората без надеждна връзка с третата линия на метрото

Чакане от над 40 минути за автобус 111 отново постави въпроса за транспортната връзка на Суходол и Горна баня с метрото. За проблема сигнализира гражданинът Стоян Киров, според когото сериозните закъснения по линията не са единичен случай, а се повтарят регулярно.

Последният пример, който той посочва, е от сутринта на 18 септември, когато на спирка "Метростанция Горна баня" е чакал автобус 111 повече от 40 минути.

По думите му линията е ключова за жителите на района, тъй като осигурява връзка с метролиния 3, а при големи закъснения хората остават без предвидим начин да продължат пътуването си към останалата част на София.

"Хората на практика остават без нормална връзка с метрото"

Киров твърди, че автобусът редовно закъснява с между 30 и 40 минути, като проблемът се усеща особено силно през зимните месеци и от семейства с малки деца.

Като алтернатива при подобно закъснение често остават такси или личен автомобил, което според сигналоподателя не е реалистична възможност за всички жители.

Той поставя няколко въпроса към Столичната община и Центъра за градска мобилност - колко често по линия 111 се регистрират закъснения от над 30 минути, какви са причините за тях и предвижда ли се промяна в разписанието или увеличаване на броя на автобусите.

"Искаме да можем да заведем децата си до училище или детска градина, да отидем на работа и да се приберем у дома, без да прекарваме десетки минути в неизвестност на автобусната спирка", посочва Киров.

Според него зад едно закъснение стоят множество хора, които рискуват да закъснеят за работа, училище, медицински прегледи и други ангажименти. Сигналоподателят настоява не за привилегии, а за предвидим и надежден обществен транспорт.

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