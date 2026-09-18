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Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета
Снимка: Фейсбук

Шефът на българския волейбол разкри как е отслабнал и подчерта, че в момента мислите му са насочени изцяло към представянето на националния отбор на ЕвроВолей 2026

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев разкри, че е свалил 40 килограма в рамките на 10 месеца и вече усеща сериозната промяна в ежедневието си.

"Свалих 40 килограма за 10 месеца и вече дори не ползвам удължител за колана в самолета", похвали се Ганев.

Промяната във външния вид на бившия национал не остана незабелязана и от феновете на волейбола, които все по-често коментират, че Лупо, както беше известен по време на състезателната си кариера, видимо се е вталил.

Ганев призна, че не е спазвал специален хранителен режим, а причината за отслабването са инжекции, които приема от около десет месеца.

"Не спазвам някакви диети. Но отслабнах с едни специални инжекции. От десет месеца ми ги бият и действат чудесно. Не че имах някаква потребност да отслабна, защото и си се чувствах чудесно и преди, но... Същият човек съм си", коментира той.

По думите му свалянето на килограми никога не е било основен приоритет, тъй като през последните месеци вниманието му е било насочено към организацията на Европейското първенство и работата около националния отбор.

"Не ми е било приоритет да отслабвам. През тези месеци се занимавахме с организацията на шампионата, с осигуряването на всичко необходимо за националния отбор, а това не е лека задача. Отделно преговаряхме със спонсори и рекламодатели, не беше време да мисля за диети", заяви Ганев.

В момента президентът на федерацията е концентриран изцяло върху представянето на България на ЕвроВолей 2026.

"За мен важното е, което винаги съм го казвал, момчетата да играят за всяка топка. Да оставят сърце и душа на игрището. В спорта има победи, има и загуби, но важното е публиката да види, че те са направили всичко по възможностите си", каза още той.

Ганев отличи и ролята на Христо Стоичков, който подкрепя "лъвовете" от трибуните.

"Ицо дава на момчетата голям заряд. Страхотен мотиватор е. Но все пак това е Христо Стоичков, най-успешният ни футболист, с голям характер", добави волейболният шеф.

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