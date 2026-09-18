Евгени Минчев призова Дара да върне званието "Почетен гражданин на София"

Евгени Минчев отправи публичен призив към певицата DARA да върне званието "Почетен гражданин на София", което получи заради успехите си и приноса си към популяризирането на България и столицата.

В публикация в социалните мрежи Минчев поставя под въпрос дали победата на "Евровизия 2026" е достатъчно основание за едно от най-високите отличия на София.

"С дълбока непримиримост изразявам личното си мнение на общественик за удостояването на певицата DARA със званието "Почетен гражданин на София". Решението е факт, но доколко то стъпва на правдиви основания ...Въпросът ми обаче е прост: Кога София и в чие лице прецени заслугите на това младо момиче , като достатъчни за едно от най-високите отличия на столицата? Победата ѝ на "Евровизия 2026" е посочена сред основните аргументи за отличието, наред с приноса ѝ към съвременната българска музика и популяризирането на България и София. Но големият успех и почетното гражданство едно и също ли са? И трябва ли възторгът от едно постижение толкова бързо да се превръща в пожизнена обществена титла", пита той.

Минчев определя като грешка решението отличието да бъде връчено непосредствено след големия успех на певицата.

В публикацията си той поставя въпроса и пред столичния кмет Васил Терзиев и Столичния общински съвет дали не е било необходимо да се изчака по-дълъг период между успеха на певицата и удостояването ѝ.

"Почетното гражданство не би трябвало да бъде аплодисмент на момента. То би следвало да е признание за време, устойчивост, принос и биография, доказани далеч отвъд един сезон на славата. И тук задавам въпроса си към столичния кмет Васил Терзиев и към Столичния общински съвет: не беше ли редно да има повече дистанция между триумфа и увековечаването му? Самата наредба на Столична община определя званието като признание за "изключителен принос и заслуги", изключителни постижения или принос за популяризирането на София. Тези критерии ме объркват, наистина и как точно те са приложими напълно към Дара? Именно затова бързането с подобни отличия ми изглежда несправедливо и към самото отличие, и към хората, чиито имена са били вписвани в него след цял един живот на принос а не на прага на тези постижения. А ако утре някой млад носител на подобна чест попадне в скандал, извърши сериозно нарушение или просто се окаже далеч от обществените очаквания, какво правим тогава? Започваме да отнемаме титлите, които вчера сме раздавали под звуците на фанфари..? Понякога най-голямото уважение към една чест е да не бързаш да я приемеш. София е преживяла векове. Нейното почетно гражданство също трябва да има памет, мярка и тежест", завършва публикацията си той.