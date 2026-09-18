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Евгени Минчев призова Дара да върне званието "Почетен гражданин на София"

Евгени Минчев призова Дара да върне званието "Почетен гражданин на София"
Снимка: БТА

Според него отличието е присъдено твърде скоро след успеха на певицата на "Евровизия 2026" и не отговаря на тежестта на почетното гражданство

Евгени Минчев отправи публичен призив към певицата DARA да върне званието "Почетен гражданин на София", което получи заради успехите си и приноса си към популяризирането на България и столицата.

В публикация в социалните мрежи Минчев поставя под въпрос дали победата на "Евровизия 2026" е достатъчно основание за едно от най-високите отличия на София.

"С дълбока непримиримост изразявам личното си мнение на общественик за удостояването на певицата DARA със званието "Почетен гражданин на София". Решението е факт, но доколко то стъпва на правдиви основания ...Въпросът ми обаче е прост: Кога София и в чие лице прецени заслугите на това младо момиче , като достатъчни за едно от най-високите отличия на столицата? Победата ѝ на "Евровизия 2026" е посочена сред основните аргументи за отличието, наред с приноса ѝ към съвременната българска музика и популяризирането на България и София. Но големият успех и почетното гражданство едно и също ли са? И трябва ли възторгът от едно постижение толкова бързо да се превръща в пожизнена обществена титла", пита той.

Минчев определя като грешка решението отличието да бъде връчено непосредствено след големия успех на певицата.

В публикацията си той поставя въпроса и пред столичния кмет Васил Терзиев и Столичния общински съвет дали не е било необходимо да се изчака по-дълъг период между успеха на певицата и удостояването ѝ.

"Почетното гражданство не би трябвало да бъде аплодисмент на момента. То би следвало да е признание за време, устойчивост, принос и биография, доказани далеч отвъд един сезон на славата. И тук задавам въпроса си към столичния кмет Васил Терзиев и към Столичния общински съвет: не беше ли редно да има повече дистанция между триумфа и увековечаването му? Самата наредба на Столична община определя званието като признание за "изключителен принос и заслуги", изключителни постижения или принос за популяризирането на София. Тези критерии ме объркват, наистина и как точно те са приложими напълно към Дара? Именно затова бързането с подобни отличия ми изглежда несправедливо и към самото отличие, и към хората, чиито имена са били вписвани в него след цял един живот на принос а не на прага на тези постижения. А ако утре някой млад носител на подобна чест попадне в скандал, извърши сериозно нарушение или просто се окаже далеч от обществените очаквания, какво правим тогава? Започваме да отнемаме титлите, които вчера сме раздавали под звуците на фанфари..? Понякога най-голямото уважение към една чест е да не бързаш да я приемеш. София е преживяла векове. Нейното почетно гражданство също трябва да има памет, мярка и тежест", завършва публикацията си той.

 

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